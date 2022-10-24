Массированный обстрел Украины и подготовка РФ к уличным боям в Херсоне: новости за выходные
Россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины с целью уничтожить объекты энергетической инфраструктуры. Тем временем в оккупированном Херсоне враг уже готовится к уличным боям.
Более детально о том, что произошло за выходные, 22-23 октября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.
- Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.
- Украинские зенитчики сбили два российских вертолета Ка-52 22 октября.
- В Кременной Луганской области задержали россиян, которых мобилизировали и бросили на войну против Украины.
- Российские оккупанты ночью 23 октября нанесли ракетный удар по Николаеву. Повреждения получили два жилых дома, также ранения получил гражданский мужчина.
- Россияне закончили возведение двух усиленных линий обороны Курской области.
Оккупанты нанесли массированный удар по Украине 22 октября
Утром, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В 12 областях раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.
Всего силами противовоздушной обороны было сбито 20 российских ракет из 36 и более десяти иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Херсон покинула значительная часть жителей, враг готовится к уличным боям, - Генштаб
Значительная часть жителей Херсона выехала из города. Оставшиеся там российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.
По данным Генштаба, таким образом россияне пытаются подготовить Херсон к уличным боям.
Джонсон заручился достаточно поддержкой для выдвижения в премьеры, - Sky News
По информации Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился достаточно поддержкой для нового выдвижения в премьеры.
Издание со ссылкой на близкий к Джонсону источник пишет, что он уже может быть включен в избирательную гонку, поскольку точно имеет более 100 сторонников. Сегодня он вернулся в страну, прервав семейный отпуск в Доминиканской Республике после вынужденной отставки Лиз Трасс.
Получат полный пакет. Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов РФ
Украина работает над введением международных санкций против российских пропагандистов, лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор.
"Готовим почву, чтобы расширить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор. Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют Майкл Макфолл и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.
СБУ задержала главу правления "Мотор Сичи" Богуслаева
Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.
Богуслаева задержали по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Воздушные силы сбили уже 273 "Шахеда", но в небе не только дроны-камикадзе
Начиная с 13 сентября, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Следом за Ейском. В российском Иркутске самолет упал на дом
В России после авиакатастрофы в Ейске упал еще один самолет.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, военный самолет упал на двухэтажное здание.
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