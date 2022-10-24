Масований обстріл України та підготовка РФ до вуличних боїв у Херсоні: новини за вихідні

Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України з метою знищення об'єктів енергетичної інфраструктури. Тим часом в окупованому Херсоні ворог уже готується до вуличних боїв.

Більш детально про те, що сталося за вихідні, 22-23 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти завдали масованого удару по Україні 22 жовтня

Вранці, 22 жовтня, Російська Федерація вдалася до чергового масованого удару. У 12 областях пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Усього силами протиповітряної оборони було збито 20 російських ракет з 36 і більше десяти іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Херсон залишила значну частину жителів, ворог готується до вуличних боїв, - Генштаб

Значна частина жителів Херсона виїхала з міста. Російські окупанти, що залишилися там, переодягаються в цивільний одяг і заселяються в покинуті будинки.

За даними Генштабу, таким чином росіяни намагаються підготувати Херсон до вуличних боїв.

Джонсон заручився достатньою підтримкою для висування в прем'єри, - Sky News

За інформацією Sky News, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри.

Видання з посиланням на близьке до Джонсона джерело пише, що він вже може бути включений до виборчих перегонів, оскільки має більше 100 прихильників. Сьогодні він повернувся до країни, перервавши сімейну відпустку в Домініканській Республіці після вимушеної відставки Ліз Трасс.

Отримають повний пакет. Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів РФ

Україна працює над запровадженням міжнародних санкцій проти російських пропагандистів, лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор.

"Готуємо ґрунт, щоб розширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфолл та Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуально ", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

СБУ затримала голову правління "Мотор Січі" Богуслаєва

Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у роботі на Російську Федерацію.

Богуслаєва затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Повітряні сили збили вже 273 "Шахеди", але в небі не тільки дрони-камікадзе

Починаючи з 13 вересня, наші військові збили 273 іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" . Водночас, Росія застосовує проти України не лише їх, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Слідом за Єйськом. У російському Іркутську літак упав додому

У Росії після авіакатастрофи в Єйську, впав ще один літак.

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, військовий літак впав на двоповерхову будівлю.