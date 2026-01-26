ua en ru
РФ массированно ударила по Киеву, а в Абу-Даби прошли мирные переговоры: новости за выходные

Понедельник 26 января 2026 06:30
РФ массированно ударила по Киеву, а в Абу-Даби прошли мирные переговоры: новости за выходные
Автор: Сергей Козачук

Киев оказался под массированным комбинированным ударом России, который вызвал масштабные перебои с электро- и теплоснабжением. В городе работают Пункты несокрушимости, а аварийные службы ликвидируют последствия атак.

Подробнее о том, что произошло на выходных - в материале РБК-Украина.

Киев под комбинированными ударами врага

В ночь на 24 января Россия продолжила акт агрессии против мирных жителей Украины - вся страна находится в повышенной угрозе обстрела, а Киев уже подвергся массированной комбинированной атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия сосредоточила удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам Украины.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве остается сложной. Без тепла еще более 1300 домов столицы. в Киеве разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости.

В Украине продолжается скоординированная работа по ликвидации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы.

Мирные переговоры в Абу-Даби

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону на переговорах возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский отметил, что центральной темой встреч стал территориальный вопрос, в частности ситуация на Донбассе.

РБК-Украина выяснило детали переговоров в Абу-Даби. Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби большего прогресса было достигнуто в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Стороны договорились продолжить встречу на следующей неделе, что важно для мирного урегулирования конфликта.

Визит Зеленского в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 25 января прибыли в Литву для участия в официальных мероприятиях по случаю годовщины Январского восстания.

Во время визита президент заявил, что дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна присоединиться к ЕС до 2030 года. Это стратегический шаг для стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона.

Трамп пригрозил пошлинами Канаде

В субботу, 24 января, президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100% пошлины на все канадские товары в ответ на возможное торговое соглашение Оттавы с Пекином.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, опровергнув предположения, которые вызвали резкую реакцию со стороны Дональда Трампа.

Удар по "теневому флоту" РФ

Британский флот сопровождал российский танкер во время операции в Ла-Манше. Это часть плановых действий НАТО по мониторингу движения российских судов.

Также прокуратура французского города Марсель взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch

Ситуация в Иране

Иранские вооруженные формирования готовы к действиям и держат "палец на спусковом крючке", поскольку американские военные корабли направляются на Ближний Восток.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара США, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.

