СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии

21:43 17.03.2026 Вт
2 мин
Инженеры стремятся осмотреть нефтепровод перед встречей ЕК по кредиту для Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: эксперты уже завтра осмотрят нефтепровод (Getty Images)

В среду, 18 марта, независимые эксперты из стран Европы посетят нефтепровод "Дружба". При этом среди них не будет представителей Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Читайте также: Нет нефти - нет денег: Орбан все еще непреклонен относительно "Дружбы", несмотря на заявление ЕС

Источники издания рассказали, что небольшая делегация инженеров уже находится в Киеве. Логистикой занимается представительство ЕС в Украине, а эксперты посетят нефтепровод уже завтра.

Чиновник Еврокомиссии сообщил, что инженеры посетят "Дружбу" до того, как европейские лидеры встретятся в четверг, 19 марта, по разблокированию займа для Украины.

Отмечается, что представители Словакии и Венгрии не будут участвовать в миссии. Для того, чтобы "обеспечить независимость", европейские страны привлекают "независимых экспертов".

Что предшествовало

Сегодня, 17 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для восстановления "Дружбы".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на обходной линии приближаются к завершению. По его словам, насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно через полтора месяца.

Тогда же ожидается и полное восстановление потоков, если, отметил президент Украины, Россия не будет наносить новых ударов.

Ситуация с "Дружбой"

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать финансовую помощь от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе" в венгерские НПЗ.

В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода. В то же время эксперты расценивают действия Будапешта как политическое давление с использованием энергетики в качестве рычага влияния.

Кроме того, в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Минэкономики Габором Чапеком, однако в МИД Украины подчеркнули, что ее представители не имели официального статуса.

