Есть прогресс, но не по территориям: РБК-Украина выяснило детали переговоров в Абу-Даби

Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби большего прогресса было достигнуто в обсуждении военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Переговоры в Абу-Даби завершились в целом с конструктивом, сказал собеседник издания.

Он обратил внимание, что это была первая реальная трехсторонняя встреча с россиянами и представителями США. Он уточнил, что вчера был первый раунд - скорее как вступительная часть. Сегодня же делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, другая - военная.

"Фактически две секции вели переговоры отдельно. Сегодня российские представители вели себя адекватно. Но это их устоявшаяся тактика переговоров: сначала они начинают нахрапом, а уже на втором этапе все идет конструктивнее. Cегодня разговор был уже другой", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было: Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.

"Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - уточнил источник.

По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить предложения сторон по дальнейшему прекращению огня.

При этом, по словам собеседника РБК-Украина, вопрос энергетического перемирия на встрече в Абу-Даби не поднимался. Стороны договорились - такими же подгруппами - продолжить переговоры ориентировочно через неделю.