Франция взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch
Прокуратура французского города Марсель взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция перехватила в четверг, 22 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Прокурор Марселя Николя Бессон объявил, что капитан индийского происхождения нефтяного танкера Grinch, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту", был взят под стражу поздно вечером в субботу, 24 января.
Само судно передали в распоряжение прокурора Марселя. Капитана и экипаж танкера ожидает допрос.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, предварительное расследование было начато 22 января. Его поручили Исследовательскому отделу морской жандармерии в Тулоне, совместно с Центром безопасности судов в Марселе.
Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, который принадлежит к "теневому флоту" РФ.
Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.
Борьба с "теневым флотом" РФ
Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия не позволила зайти в Балтийское море танкеру, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно привлекло внимание аналитиков из-за нетипичной траектории движения: направляясь к одному из российских портов для загрузки сырья, танкер внезапно остановил курс в направлении Балтики, после чего развернулся и пошел в другую сторону.
Как отмечает Reuters, это первый зафиксированный случай, когда государство Европы отказало судну "теневого флота" в доступе к Балтийскому морю.