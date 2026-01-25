ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия бьет по энергетике и жилью: Зеленский назвал масштабы атак за неделю

Украина, Воскресенье 25 января 2026 10:00
UA EN RU
Россия бьет по энергетике и жилью: Зеленский назвал масштабы атак за неделю Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

Россия сосредотачивает удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, только в течение одной недели оккупанты применили более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет различных типов.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что в Вильнюсе происходит координация с партнерами региона - Литвой и Польшей. По его словам, Украина работает с каждым лидером для усиления обороноспособности государства, а страны, граничащие с Россией, лучше всего осознают масштаб угрозы, которую она представляет.

Ночная атака РФ по Украине 24 января

В ночь на 24 января Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине, применив более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Большинство воздушных целей было уничтожено силами ПВО, однако зафиксированы и попадания.

Наибольшие разрушения претерпел Киев - повреждения зафиксированы в пяти районах столицы. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Обстрел Киева Блэкаут
Новости
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов