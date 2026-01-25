ua en ru
Британский флот следил за российским танкером в Ла-Манше: детали операции

Великобритания, Воскресенье 25 января 2026 16:55
Британский флот следил за российским танкером в Ла-Манше: детали операции Фото: Британский флот следил за российским танкером MT General Skobelev (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Британский флот сопровождал российский танкер во время операции в Ла-Манше. Это часть плановых действий НАТО по мониторингу движения российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Navy Lookout.

Два патрульных корабля Королевского флота - HMS Mersey и HMS Severn - следили за российским танкером MT General Skobelev во время его прохода через Ла-Манш.

Операцию поддерживал морской вертолет Wildcat из 815-й эскадрильи ВМС.

HMS Mersey взял на себя первичное наблюдение, когда российская группа приближалась к водам Великобритании, после мониторинга подразделениями НАТО через Бискайский залив.

HMS Severn присоединился вблизи острова Уайт, координируя действия с Mersey и вертолетом Wildcat для детального контроля передвижения судов.

Сочетание наблюдения с поверхности и с воздуха позволило британским военным собирать данные в реальном времени и отслеживать перемещение группы через один из самых оживленных морских коридоров мира.

HMS Severn контролировал выход российских судов из Ла-Манша и их вход в Северное море, после чего ответственность была передана Королевскому флоту Нидерландов.

Теневой флот РФ

Напомним, что Британский Королевский флот ранее уже отслеживал российские суда, проходившие через Ла-Манш, в рамках двухдневной операции, скоординированной с союзниками по НАТО.

Также мы писали, что 22 января французские военно-морские силы задержали российский танкер, который направлялся из России. Судно принадлежало к так называемому "теневому флоту" РФ и находилось под международными санкциями.

"Теневой флот" России насчитывает не менее 900 судов - в основном устаревшие танкеры, которые ходят под фальшивыми флагами, имеют сомнительных владельцев и непрозрачную регистрацию. Эти суда перевозят подсанкционную российскую нефть, в основном в Китай и Индию.

Такие операции проходят не только в Европе. США также активно задерживают танкеры "теневого флота".

Так, 22 января американские вооруженные силы задержали танкер Sagitta в Карибском море, который находился под санкциями. Всего уже зафиксировано по меньшей мере семь подобных случаев.

