Британский флот следил за российским танкером в Ла-Манше: детали операции

Британский флот сопровождал российский танкер во время операции в Ла-Манше. Это часть плановых действий НАТО по мониторингу движения российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Navy Lookout .

Два патрульных корабля Королевского флота - HMS Mersey и HMS Severn - следили за российским танкером MT General Skobelev во время его прохода через Ла-Манш.

Операцию поддерживал морской вертолет Wildcat из 815-й эскадрильи ВМС.

HMS Mersey взял на себя первичное наблюдение, когда российская группа приближалась к водам Великобритании, после мониторинга подразделениями НАТО через Бискайский залив.

HMS Severn присоединился вблизи острова Уайт, координируя действия с Mersey и вертолетом Wildcat для детального контроля передвижения судов.

Сочетание наблюдения с поверхности и с воздуха позволило британским военным собирать данные в реальном времени и отслеживать перемещение группы через один из самых оживленных морских коридоров мира.

HMS Severn контролировал выход российских судов из Ла-Манша и их вход в Северное море, после чего ответственность была передана Королевскому флоту Нидерландов.