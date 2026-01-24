Киев под комбинированным ударом врага: уже есть прилеты, медики и ГСЧС выехали на место
В ночь на 24 января Россия продолжила акт агрессии против мирных жителей Украины - вся страна находится в повышенной угрозе обстрела, а Киев уже подвергся массированной комбинированной атаке, и обстрелы продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в сети Telegram.
Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе Киева было попадание в нежилое здание, где возник пожар.
При этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что был вызов медиков в Голосеевский район столицы. Помимо этого, Кличко проинформировал, что было попадание в нежилую застройку в Деснянском районе.
Уточняется, что столица все еще пребывает под атакой врага. Киевлян просят не покидать укрытия, доверять только проверенной информации и не подвергать себя и своих близких лишнему риску. Также важно соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети кадры последствий ударов противника.
Немного позже, Ткаченко проинформировал о том, что в Соломенском районе столицы было попадание в 6-ти этажное офисное здание.
Спустя время, киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе горят гаражи. Есть также вызов медиков в Дарницком районе Киева. Также в Днепровском районе в результате падения обломков на парковке пылает бензовоз.
В 02:18 Ткаченко проинформировал, что в Голосеевском районе в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение окон в частном доме.
Немного позже, Кличко сообщил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы медиками в Голосеевском районе.
Напоминаем, что в ночь на 24 января по всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги из-за масштабной атаки России, включающей пуски баллистических и крылатых ракет, а также ударные дроны. Сначала тревога была объявлена из-за угрозы дронов, а позднее Воздушные силы ВСУ зафиксировали угрозу применения баллистического оружия.
Отметим, что по состоянию на 22:00 пятницы, 23 января, на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений, из которых на Покровском направлении — 31. Также российские войска нанесли 62 авиаудара с 145 управляемыми бомбами, а также применили 3339 дронов-камикадзе и совершили 2779 обстрелов позиций украинских военных и населённых пунктов.