Война в Украине

Киев под комбинированным ударом врага: уже есть прилеты, медики и ГСЧС выехали на место

24 января 2026 02:07
Киев под комбинированным ударом врага: уже есть прилеты, медики и ГСЧС выехали на место Фото: ГСЧС (facebook.com:DSNSKyiv)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 24 января Россия продолжила акт агрессии против мирных жителей Украины - вся страна находится в повышенной угрозе обстрела, а Киев уже подвергся массированной комбинированной атаке, и обстрелы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в сети Telegram.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе Киева было попадание в нежилое здание, где возник пожар.

При этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что был вызов медиков в Голосеевский район столицы. Помимо этого, Кличко проинформировал, что было попадание в нежилую застройку в Деснянском районе.

Уточняется, что столица все еще пребывает под атакой врага. Киевлян просят не покидать укрытия, доверять только проверенной информации и не подвергать себя и своих близких лишнему риску. Также важно соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети кадры последствий ударов противника.

Немного позже, Ткаченко проинформировал о том, что в Соломенском районе столицы было попадание в 6-ти этажное офисное здание.

Спустя время, киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе горят гаражи. Есть также вызов медиков в Дарницком районе Киева. Также в Днепровском районе в результате падения обломков на парковке пылает бензовоз.

В 02:18 Ткаченко проинформировал, что в Голосеевском районе в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение окон в частном доме.

Немного позже, Кличко сообщил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы медиками в Голосеевском районе.

Напоминаем, что в ночь на 24 января по всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги из-за масштабной атаки России, включающей пуски баллистических и крылатых ракет, а также ударные дроны. Сначала тревога была объявлена из-за угрозы дронов, а позднее Воздушные силы ВСУ зафиксировали угрозу применения баллистического оружия.

Отметим, что по состоянию на 22:00 пятницы, 23 января, на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений, из которых на Покровском направлении — 31. Также российские войска нанесли 62 авиаудара с 145 управляемыми бомбами, а также применили 3339 дронов-камикадзе и совершили 2779 обстрелов позиций украинских военных и населённых пунктов.

