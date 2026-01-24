Уиткофф положительно оценил переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби и анонсировал новый раунд

В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России. Стороны договорились продолжить встречу на следующей неделе, что важно для мирного урегулирования конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.

"Президент США и его команда преданы делу достижения мира в этой войне", - добавил спецпредставитель.

По его словам стороны договорились продолжить их на следующей неделе.

"В пятницу и субботу в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией, которую принимали Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными", - написал Стив Уиткофф.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону на этих переговорах возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский отметил, что основной темой обсуждений стал вопрос территорий, в частности ситуация на Донбассе. В то же время Кремль накануне встреч заявил, что рассматривает вывод украинских войск с Донбасса как одно из ключевых условий.

Перед началом переговоров Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой. После первого дня встреч министр обороны Рустем Умеров обнародовал некоторые подробности, а агентство Reuters сообщило, что стороны сосредоточились на территориальных вопросах, однако компромисса достичь не удалось.

24 января президент Украины сообщил, что представители трех стран обсудили широкий спектр тем и охарактеризовал переговоры как конструктивные. По данным СМИ, в тот день состоялись не только трехсторонние встречи Украины, США и России, но и прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.

Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби больший прогресс был достигнут в обсуждении военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.