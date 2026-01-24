ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уиткофф положительно оценил переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби и анонсировал новый раунд

ОАЭ, Суббота 24 января 2026 23:06
UA EN RU
Уиткофф положительно оценил переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби и анонсировал новый раунд Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России. Стороны договорились продолжить встречу на следующей неделе, что важно для мирного урегулирования конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.

"В пятницу и субботу в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией, которую принимали Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными", - написал Стив Уиткофф.

По его словам стороны договорились продолжить их на следующей неделе.

"Президент США и его команда преданы делу достижения мира в этой войне", - добавил спецпредставитель.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону на этих переговорах возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский отметил, что основной темой обсуждений стал вопрос территорий, в частности ситуация на Донбассе. В то же время Кремль накануне встреч заявил, что рассматривает вывод украинских войск с Донбасса как одно из ключевых условий.

Перед началом переговоров Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой. После первого дня встреч министр обороны Рустем Умеров обнародовал некоторые подробности, а агентство Reuters сообщило, что стороны сосредоточились на территориальных вопросах, однако компромисса достичь не удалось.

24 января президент Украины сообщил, что представители трех стран обсудили широкий спектр тем и охарактеризовал переговоры как конструктивные. По данным СМИ, в тот день состоялись не только трехсторонние встречи Украины, США и России, но и прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.

Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби больший прогресс был достигнут в обсуждении военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Украина Мирные переговоры
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов