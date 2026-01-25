ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Без света до сих пор более 800 тысяч киевлян: что происходит с электроснабжением в столице

Украина, Воскресенье 25 января 2026 21:13
UA EN RU
Без света до сих пор более 800 тысяч киевлян: что происходит с электроснабжением в столице Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине продолжается скоординированная работа по ликвидации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На заседании заслушали актуальную информацию по восстановительным работам и определили дальнейшие шаги по усилению энергосистемы.

Дефицит электроэнергии в столице

По словам министра, в Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего действуют экстренные отключения.

Сейчас без электроснабжения в столице остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне.

Когенерация и новые линии электропередач

На заседании обсудили конкретные планы по:

  • установления когенерационных установок,
  • прокладке новых линий электропередач,
  • строительства новых объектов генерации.

Сегодня в Киев уже доставили две когенерационные установки, а на следующей неделе ожидается прибытие еще двух.

Дополнительное топливо и усиление бригад

Для обеспечения работы критической инфраструктуры приняли решение направить в столицу дополнительно 50 тонн дизельного топлива из резервов Минэнерго. Оно будет использовано для питания больших генераторов, которые обеспечивают работу критических объектов и жилых домов.

По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий обстрелов работали 166 ремонтных бригад, в ночное время работы продолжат 74 бригады.

Кроме того, в Киев привлекают помощь из регионов - уже завтра прибудут 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. При необходимости количество специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.

Связь и интернет во время отключений

Отдельное внимание уделили стабильности мобильной связи и интернета во время отключений электроэнергии. Министр отметил необходимость максимальной автономности базовых станций, чтобы люди оставались на связи и имели доступ к информации при любых условиях. По этому направлению даны соответствующие поручения.

Атаки на энергообъекты и потери

Также сообщается, что утром российские войска прицельно обстреляли энергообъект на Николаевщине. В результате атаки электромонтер получил многочисленные осколочные ранения.

Удары по Киеву 24 января

Напомним, в ночь на 24 января российские войска совершили массированную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых объектов. По обновленным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

После ночной атаки коммунальные службы и энергетики столицы продолжают работы по восстановлению электроснабжения, тепла и воды, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация остается в Деснянском районе, в частности на Троещине, где около 600 жилых домов до сих пор находятся без электроэнергии, теплоснабжения и воды. В разных районах Киева для жителей открывают дополнительные пункты обогрева.

По состоянию на вечер ситуация с теплоснабжением в столице остается напряженной - без тепла все еще более 1300 жилых домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Минэнерго Укрэнерго Обстрел Киева Блэкаут
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света