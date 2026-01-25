Без света до сих пор более 800 тысяч киевлян: что происходит с электроснабжением в столице
В Украине продолжается скоординированная работа по ликвидации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На заседании заслушали актуальную информацию по восстановительным работам и определили дальнейшие шаги по усилению энергосистемы.
Дефицит электроэнергии в столице
По словам министра, в Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего действуют экстренные отключения.
Сейчас без электроснабжения в столице остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне.
Когенерация и новые линии электропередач
На заседании обсудили конкретные планы по:
- установления когенерационных установок,
- прокладке новых линий электропередач,
- строительства новых объектов генерации.
Сегодня в Киев уже доставили две когенерационные установки, а на следующей неделе ожидается прибытие еще двух.
Дополнительное топливо и усиление бригад
Для обеспечения работы критической инфраструктуры приняли решение направить в столицу дополнительно 50 тонн дизельного топлива из резервов Минэнерго. Оно будет использовано для питания больших генераторов, которые обеспечивают работу критических объектов и жилых домов.
По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий обстрелов работали 166 ремонтных бригад, в ночное время работы продолжат 74 бригады.
Кроме того, в Киев привлекают помощь из регионов - уже завтра прибудут 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. При необходимости количество специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.
Связь и интернет во время отключений
Отдельное внимание уделили стабильности мобильной связи и интернета во время отключений электроэнергии. Министр отметил необходимость максимальной автономности базовых станций, чтобы люди оставались на связи и имели доступ к информации при любых условиях. По этому направлению даны соответствующие поручения.
Атаки на энергообъекты и потери
Также сообщается, что утром российские войска прицельно обстреляли энергообъект на Николаевщине. В результате атаки электромонтер получил многочисленные осколочные ранения.
Удары по Киеву 24 января
Напомним, в ночь на 24 января российские войска совершили массированную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых объектов. По обновленным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
После ночной атаки коммунальные службы и энергетики столицы продолжают работы по восстановлению электроснабжения, тепла и воды, в том числе на объектах критической инфраструктуры.
Самая сложная ситуация остается в Деснянском районе, в частности на Троещине, где около 600 жилых домов до сих пор находятся без электроэнергии, теплоснабжения и воды. В разных районах Киева для жителей открывают дополнительные пункты обогрева.
По состоянию на вечер ситуация с теплоснабжением в столице остается напряженной - без тепла все еще более 1300 жилых домов.