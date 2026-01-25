ua en ru
Более 1300 домов без тепла: в Киеве разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости

Киев, Воскресенье 25 января 2026 17:40
Более 1300 домов без тепла: в Киеве разворачивают дополнительные Пункты несокрушимости
Автор: Наталья Кава

Ситуация с теплоснабжением в Киеве остается сложной. Без тепла еще более 1300 домов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Что говорят власти города

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с утра удалось еще более 340 домов подключить к теплоснабжению. Сейчас в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла.

Что говорят в МВД

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что ситуация в Киеве остается сверхсложной, были дополнительно привлечены силы из других регионов.

По состоянию на сейчас в Киеве более 90 пунктов работают круглосуточно. Дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажных домов, чтобы помощь была максимально близко к людям.

"Учитывая потребность, приняли решение разворачивать дополнительные большие палатки обогрева, рассчитанные минимум на 40 человек. Основная их функция - предоставить возможность согреться, зарядить гаджеты, выпить горячего чая. При необходимости - получить психологическую поддержку", - говорится в сообщении.

Что говорят в ГСЧС

Как пояснили в ГСЧС, в пунктах несокрушимости действительно есть кровати, однако они предназначены прежде всего для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям. Эти места не являются полноценными пунктами ночлега для всех желающих.

В то же время основной функцией Пунктов несокрушимости остается предоставление базовой помощи: возможность согреться, зарядить гаджеты, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку.

В ГСЧС отметили, что постоянно мониторят ситуацию и при необходимости корректируют формат работы пунктов, исходя из уровня безопасности и реальных потребностей людей.

Удары по Киеву 24 января

Напомним, что в ночь на 24 января российские войска совершили атаки на Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Коммунальные службы и энергетики Киева работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной масштабной атаки на критическую инфраструктуру.

Самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электроэнергии, тепла и водоснабжения. В разных районах города открывают дополнительные пункты обогрева для жителей.

По состоянию на сегодняшнее утро в Киеве без теплоснабжения остаются 1676 многоэтажных домов.

