"Держим палец на спусковом крючке": Иран ответил Трампу на отправку военного флота

Иранские вооруженные формирования готовы к действиям и держат “палец на спусковом крючке”, поскольку американские военные корабли направляются к Ближнему Востоку.

Об этом заявил Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews.

По информации источника, близкого к Совету национальной безопасности Ирана, такое предупреждение последовало на фоне усиления давления со стороны США, которые отправили в регион авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln.

Пакпур посоветовал США и Израилю избегать просчетов, поскольку иранские силы находятся в состоянии повышенной готовности.

Иранские военные подчеркнули, что готовы выполнить любые приказы командования, что, по их словам, делает ситуацию крайне напряженной. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся масштабных антиправительственных протестов в стране, которые спровоцировали жесткие действия властей.

"Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда раньше, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего", - заявил Пакпур, комментируя отправку военного флота США поближе к Ирану.