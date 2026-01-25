ua en ru
Карни отреагировал на ультиматум Трампа по Китаю и 100% тарифов

Канада, Воскресенье 25 января 2026 20:20
Карни отреагировал на ультиматум Трампа по Китаю и 100% тарифов Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, опровергнув предположения, которые вызвали резкую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Канада не может договариваться о полноценном торговом соглашении с Китаем из-за обязательств в рамках USMCA - трехстороннего договора между Канадой, США и Мексикой", - заявил Карни.

Это соглашение предусматривает, что любая из сторон должна заблаговременно уведомить партнеров о намерении заключить договор со страной с нерыночной экономикой, к которым относят и Китай.

Карни уточнил, что контакты Оттавы с Пекином касались лишь урегулирования отдельных торговых споров, которые накопились в последние годы.

В частности, речь идет о поставках китайских электромобилей, аграрной продукции и рыбных товаров.

"Мы решили несколько проблем в торговле с Китаем, но это не имеет ничего общего с соглашением о свободной торговле", - пояснил глава канадского правительства.

Он также подчеркнул, что Канада полностью придерживается своих международных обязательств и не планирует шагов, которые могли бы поставить под сомнение сотрудничество с США.

Трамп угрожает пошлинами

Напомним, что в субботу, 24 января, Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные пошлины на весь импорт из Канады, если Оттава пойдет на заключение торговой сделки с Китаем. Американский лидер раскритиковал экономический курс канадского правительства, обвинив его в чрезмерной лояльности к сотрудничеству с Пекином.

Ранее Трамп также угрожал торговыми ограничениями ряду европейских государств, связав их с требованием обеспечить США возможность приобрести Гренландию. Введение пошлин, по его словам, должно состояться в два этапа.

Так, с 1 февраля 2026 года Соединенные Штаты планируют установить 10% пошлину на все товары, которые будут поступать из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Уже с 1 июня 2026 года ставка пошлин вырастет до 25%.

