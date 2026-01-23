ua en ru
Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

Пятница 23 января 2026 10:40
Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, как три стороны это видят в Абу-Дабии сегодня и завтра", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему соответствующие сигналы.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 23 января, пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби.

Также в четверг, 22 января, в Кремле состоялась встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным, где также участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Она длилась 3,5 часа.

После этой встречи в России подтвердили проведение первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Как сообщали ранее СМИ, вопрос территорий станет ключевой темой переговоров в рамках трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби.

Сообщается, что спецпосланник США Стив Уиткофф вместе с членом делегации Джаредом Кушнером уже отправились в Абу-Даби для участия в переговорах. По информации украинского чиновника, к ним также присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Российскую Федерацию на переговорах будет представлять Кирилл Дмитриев, а также делегация во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.

