Главная » Новости » В мире

Трамп угрожает Канаде 100% пошлиной из-за возможной сделки с Китаем

США, Суббота 24 января 2026 19:45
UA EN RU
Трамп угрожает Канаде 100% пошлиной из-за возможной сделки с Китаем Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 24 января, американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением 100% пошлины на все канадские товары в ответ на возможную торговую сделку Оттавы с Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

"Если губернатор (премьер-министр Канады Марка, - ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается", - написал он.

По словам президента США, Китай "съест Канаду живьем, полностью поглотит ее". По его мнению, это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычного образа жизни.

Трамп заявил, что в случае заключения сделки Канада "немедленно получит 100% пошлину на все канадские товары и продукцию, ввозимые в США".

Что предшествовало

После визита Карни в Китай страны договорились об ослаблении Канадой тарифов на китайские электромобили, которые были введены совместно с США в 2024 году.

Вчера, 23 января, Дональд Трамп разразился критикой в адрес Канады за ее торговые отношения с Китаем, а также позицию по оборонным инициативам в Арктическом регионе.

В частности, американский лидер выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив власти Канады в "чрезмерной открытости" к сотрудничеству с Китаем.

По мнению Трампа, тесные торговые связи с Китаем будут иметь долгосрочные негативные последствия для канадского суверенитета и стратегических интересов.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против ряда европейских стран до тех пор, пока США не смогут купить Гренландию. Они будут повышаться в два этапа.

В частности, с 1 февраля 2026 года, с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10% пошлина на все товары, которые будут отправляться в США. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%.

