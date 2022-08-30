Контрнаступ ЗСУ під Херсоном і ракетний удар по Миколаєву: новини за 29 серпня

Війна Росії проти України: останні новини:

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном

Бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві вдень 29 серпня знову прогриміли потужні вибухи. До міста долетіли 12 ракет, випущених було більше.

Всього в результаті масованого обстрілу Миколаєва поранення отримали 24 людини, дві людини загинули.

Названо дату нової зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

Друга зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня 2022 року.

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Шольц підтримав розширення ЄС за рахунок включення України, Молдови та Грузії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію.

Шольц закликав 27 членів ЄС "згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

У Львівській області заарештували земельні ділянки дружини Медведчука

Суд у Львівській області заарештував три земельні ділянки Оксани Марченко, дружини народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого в державній зраді.

Слідство встановило, що власником земельних ділянок вартістю 2 млн гривень було приватне підприємство, кінцевим власником якого є Марченко.

Країни ЄС введуть більш жорсткі умови видачі віз жителям Росії і почнуть обговорювати повну заборону, - Reuters

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Празі 30-31 серпня можуть домовитися про введення більш жортских умов видачі віз для жителів Росії. Крім того, вони почнуть обговорення більш широкої заборони на туристичні візи, хоча згоди з цього приводу немає.

Міністри закордонних справ можуть домовитися про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією, що означатиме, що росіяни платитимуть 80 євро замість 35 за візи ЄС, а також зіткнуться з більш тривалою процедурою.

Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 30 серпня, в Україні буде без опадів. Однак на південному заході країни прогнозуються короткочасні дощі і гроза.