У Львівській області арештували земельні ділянки дружини Медведчука

Суд у Львівській області заарештував три земельні ділянки Оксани Марченко, дружини народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Слідство встановило, що власником земельних ділянок вартістю 2 млн гривень було приватне підприємство, кінцевим власником якого є Марченко.

Землі опинилися у власності дружини нардепа-зрадника незаконно. У 2019 році райдержадміністрація передала підприємству ділянки. Проте у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності" не було зроблено жодних записів.

Підприємство внесло недостовірні дані в офіційні документи. Таким чином фірма Марченко присвоїла ділянки, які розташовані у туристично привабливому регіоні поблизу міста Стрий. Пізніше там почалося будівництво туристичних об'єктів.

Наразі вирішується питання про передання ділянок в управління АРМА, а за фактом зловживання службовим становищем відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 364 ККУ).