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Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтра

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Київ, Понеділок 29 серпня 2022 13:48
Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 30 серпня буде без опадів, крім південного заходу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 30 серпня, в Україні буде без опадів. Однак на південному заході країни прогнозуються короткочасні дощі і гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого сягатиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі складе +13 +18 градусів, а в південній частині країни +17 +22. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, на решті території очікується +29 +34.

Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтраНагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.

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