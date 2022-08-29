У Бахмуті окупанти обстріляли зупинку з людьми: є жертви

Російські військові поцілили біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті Донецькій області, на якій були люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інспектора відділу комунікації поліції Донеччини Олега Кирницького, пише "Суспільне".

"Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років", - розповів він. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу, 28 серпня, у Бахмуті загинуло чотири людини, ще одна людин отримала поранення.