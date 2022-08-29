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На Херсонщині горить машинний завод, де базувалися окупанти

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Херсон, Понеділок 29 серпня 2022 13:22
На Херсонщині горить машинний завод, де базувалися окупанти Фото: на Херсонщині горить машинний завод, де базувалися окупанти (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Бериславі (Херсонська область) горить машинний завод. У районі пожежі здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"В окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод. Зазначимо, що території промислових підприємств нерідко використовуються ЗС РФ як місця дислокації військової техніки та боєприпасів", - написав він.

Водночас, у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що в районі заводу був "приліт".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову пропало світло. Також мешканці скаржаться на відсутність водопостачання.

Як стало відомо сьогодні вранці, ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

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