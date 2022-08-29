Фото: на Херсонщині горить машинний завод, де базувалися окупанти (Getty Images)

У тимчасово окупованому Бериславі (Херсонська область) горить машинний завод. У районі пожежі здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.