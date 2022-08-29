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Шольц підтримав розширення ЄС за рахунок включення України, Молдови та Грузії

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Прага, Понеділок 29 серпня 2022 13:38
Шольц підтримав розширення ЄС за рахунок включення України, Молдови та Грузії Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію. Він заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є сходинкою до розширення блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зіткнувшись з вторгненням Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС "згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

У промові під назвою "Європа - наше майбутнє", він сказав, що "ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи... Європа - це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках".

Шольц підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

Умови розширення ЄС

Проте "у цьому розширеному Союзі розбіжності між державами-членами зростатимуть у тому, що стосується політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення", - сказав він.

"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом", - додав Шольц.

"Тому я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика, - прекрасно розуміючи, що це також матиме наслідки для Німеччини", - сказав він.

Зброя для України

Німеччина відправить зброю Києву в найближчі тижні, додав Шольц у своєму виступі в Карловому університеті в Празі.

За словами Шольца, крім відправки передових систем протиповітряної оборони, радіолокаційних систем або безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 4%, не проголосували б - 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

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