ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном
Бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій в Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угрупування "Каховка".
"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - йдеться в повідомленні.
На кадрах відео можна побачити російського солдата, котрий зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.
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Як повідомлялося, російські командири масово тікають із Херсонської області. Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 47 100 військовослужбовців.
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