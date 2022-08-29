ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном

Бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій в Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне угрупування " Каховка ".

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

На кадрах відео можна побачити російського солдата, котрий зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

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