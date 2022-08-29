ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області, "відрізавши" росіян від Криму (карта)

Фото: ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області (Getty Images)

В Херсонській області українські військові знищили практично всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ (ОУВ) "Каховка".