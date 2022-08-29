ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області, "відрізавши" росіян від Криму (карта)
В Херсонській області українські військові знищили практично всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне угруповання військ (ОУВ) "Каховка".
"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, російська армія опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території захопленого Криму.
"Для України це блискучий шанс повертати свої території", - додали в ОУВ "Каховка".
Як повідомлялося, ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
До цього російські командири масово тікають із Херсонської області. Українські військові натякають на черговий "жест доброї волі".
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