ЗСУ відбили штурмові дії та завдали втрат окупантам у Херсонській області, - Генштаб

Українські захисники відбили усі наступальні і штурмові дій російських військових на фронті. Зокрема, окупанти намагалися вести штурми неподалік Потьомкиного у Херсонській області, але зазнали втрат і відступили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генерального штабу ЗСУ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах України.

Нагадаємо, українські військові почали бої за Херсон. Окупанти залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Докладніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - у матеріалі РБК-Україна.

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