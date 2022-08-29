Сарни Росія атакувала з літаків, випустивши ракети Х-101, - Нацполіція
Під час ракетного удару по Сарнах Рівненської області в неділю, 28 серпня, російські військові вдарили ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Рівненської області.
"Сьогодні фахівці вибухотехнічної служби продовжують обстежувати місце ракетного обстрілу. Попередньо, збройні сили РФ випустили ракети типу Х-101 із літаків ТУ-22", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджень зазнали близько 30 цивільних об’єктів, в тому числі приміщення центральної районної лікарні.
"Також пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - додають правоохоронці.
Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.
Як повідомлялося, увечері 28 серпня у Рівненській області пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Сарнах. Окупанти випустили чотири ракети по об'єкту військової інфраструктури. Обійшлося без жертв.
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