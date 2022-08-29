ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сарни Росія атакувала з літаків, випустивши ракети Х-101, - Нацполіція

Новость на русском →
Рівне, Понеділок 29 серпня 2022 13:29
Сарни Росія атакувала з літаків, випустивши ракети Х-101, - Нацполіція Фото: Росія атакувала Сарни з літаків, випустивши ракети Х-101 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару по Сарнах Рівненської області в неділю, 28 серпня, російські військові вдарили ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Рівненської області.

"Сьогодні фахівці вибухотехнічної служби продовжують обстежувати місце ракетного обстрілу. Попередньо, збройні сили РФ випустили ракети типу Х-101 із літаків ТУ-22", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджень зазнали близько 30 цивільних об’єктів, в тому числі приміщення центральної районної лікарні.

"Також пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - додають правоохоронці.

Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.

Як повідомлялося, увечері 28 серпня у Рівненській області пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Сарнах. Окупанти випустили чотири ракети по об'єкту військової інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ