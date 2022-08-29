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Названо дату нової зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

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Рамштайн, Понеділок 29 серпня 2022 15:37
Названо дату нової зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Друга зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт командування ВПС США в Європі та Африці.

Повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині.

"Остін знову запросив міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників з усього світу для обговорення триваючої війни в Україні та різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - йдеться в повідомленні.

Що собою являє формат "Рамштайн"

Зустріч в даному форматі являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

На першій зустрічі крім країн НАТО і ЄС були присутні представники Ізраїлю і Катару, хоча і не значилися в офіційному списку учасників. Серед інших були представники Японії, Кенії, Тунісу, Австралії, Йорданії, Ліберії, Марокко, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Нагадавши, попередня зустріч союзників проходила в онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.

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