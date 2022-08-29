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У Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи

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Мелітополь, Понеділок 29 серпня 2022 17:29
У Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи Фото: в окупованому Мелітополі вибухи (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогриміли чотири потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

На даний момент ніяких подробиць немає. У мережі з'являються фото імовірно з місця вибухів.

Оновлено від 18:00

Мер Іван Федоров підтвердив вибухи у Мелітополі.

"Останні дні літа обіцяють бути найбільш спекотними для окупантів усього південного напряму України. Щойно було 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо докладну інформацію про втрати ворога", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора ввечері в Мелітополі прогриміли вибухи і були чутні автоматні черги. Російські окупанти намагалися збити український безпілотник. Пізніше стало відомо, що противник евакуював свій військовий госпіталь з міста.

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