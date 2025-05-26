Комбинированные атаки РФ по Украине и масштабный обмен пленными: новости за выходные

В течение выходных Россия осуществила серию комбинированных атак по территории Украины. При этом удалось провести масштабный обмен пленными.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

В пятницу, 23 мая, стартовал первый этап самого масштабного обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В первый день он предусматривал освобождение 390 человек: среди них 270 военных и 120 гражданских. В первый день были освобождены бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

На второй день, а именно в субботу, 24 мая, Украина вернула 307 защитников, среди которых - 27 воинов из Мариуполя, а также бойцы некоторых других военных подразделений, которые были освобождены впервые.

Вчера, 25 мая, прошел завершающий этап обмена. Из плена вернулись еще 303 украинца, включая 70 защитников Мариуполя.

РБК-Украина поделилось эксклюзивными кадрами масштабного обмена пленных, которые опубликовала СБУ.

Возвращение "азовцев" из плена

Заметим, что после завершающего этапа обмена в формате "1000 на 1000" командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко отметил, что в масштабном обмене не было ни одного военного из бригады "Азов".

На что в Главном управлении разведки объяснили, как на этот раз формировались списки для обмена пленными. Позже представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина объяснил, почему РФ не возвращает "азовцев" в Украину.

Удар по Киеву 24 мая

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по столице Украины.

Всего Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М" и 250 дронов. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БпЛА.

В шести районах Киева упали обломки вражеских целей. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. По состоянию на утро известно о 15 пострадавших.

На Оболони была повреждена многоэтажка и торговый центр. Известно о по меньшей мере четырех локациях с повреждениями.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Атака на Украину 25 мая

В ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.

В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

В отдельном материале мы также подробно рассказывали о последствиях российской атаки для Киевской области.

Зеленский ударил санкциями по PIN-UP и не только

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о ведении персональных санкций.

В список вошли сын Богуслаева, соучредители международного бренда (онлайн-казино) Pin-Up и не только. Подробно о том, против кого были введены санкции, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что во время вечернего обращения Зеленский объяснил, за что и против кого ввел три пакета санкций.

В Генштабе раскрыли, на сколько пополнили "обменный фонд" за время Курской операции

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали наступательную операцию в Курской области РФ.

За время ее проведения наши военные пополнили "обменный фонд" почти на 1000 человек.

В Москве заявили об атаке дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресеньє, 25 мая, заявил, что город якобы атакуют сразу несколько беспилотников. В связи с этим временно прекратили работу три российских аэропорта.

Подробнее о заявлениях России об атаке на Москву, можно узнать в материале РБК-Украина.

Илон Маск отходит от политики

Американский миллиардер Илон Маск отходит от политики и возвращается к технологиям. После волны критики и провалов на политическом фронте он сосредотачивается на развитии Tesla и миссии полета на Марс.

Украина впервые за 26 лет получила "золото" в синхронных прыжках на ЧЕ

Украинские спортсмены этими выходными завоевали две золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Анталии. Благодаря этому успеху украинская сборная сейчас возглавляет медальный зачет турнира.

Украинский дуэт Ксения Бочек и Диана Карнафель набрал 276.84 балла и опередил ближайших преследовательниц из Германии на 10.89 баллов.

Это первое "золото" Украины в этой дисциплине за 26 лет.

В то же время Алексей Середа стал трехкратным чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

Набрав 468.65 баллов в финале одиночных прыжков с 10-метровой вышки, Середа опередил ближайшего конкурента немца Оли Рослера на 29.20 баллов и гарантировал себе победу.

Погода в Украине на следующую неделю

Погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.

Узнать прогноз погоды на каждый день можно в отдельном материале.