Пожары, раненые и разрушения: какие последствия одной из самых массированных атак на Киев

Россия в ночь на 24 мая нанесла комбинированный удар по Киеву - атаковала баллистикой и дронами. Это была одна из самых массированных атак, пострадали 15 человек.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях российской атаки на Киев.

Главное:

Сколько ракет и дронов выпустила Россия

Где в Киеве "прилеты" и пожары

Какие районы столицы пострадали больше всего

Сколько пострадавших в Киеве

Чем атаковала РФ

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:54 23 мая и продолжалась до 05:10 24 мая, то есть более семи часов. Сначала тревога была объявлена из-за угрозы дронов. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках баллистики. РФ направила в направлении Киева несколько баллистических целей.

В целом Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов. Воздушные силы отметили, что основное направление вражеской атаки - Киев, также атакованы Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БпЛА (уничтожено 128 дронов, еще 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ).

"Тяжелая ночь для нас всех. Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", - заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки

Голосеевский район. Обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал человек, повреждены пять авто.

Шевченковский район. Зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на сейчас возгорание локализовано.

Днепровский район. Обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. Пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру залетел осколок.

Соломенский район. В результате атаки зафиксировано возгорание на четвертом и пятом этажах дома. Семь человек пострадали от 35 до 63 лет. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.

Развернут штаб по адресу ул. Виталия Скакуна, 14.

Святошинский район. Повреждена нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар уже локализовали, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Пока информация о пострадавших не поступала.

Спасатели уточнили, что в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар.

Фото: спасатели показали последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Оболонский район. Известно по меньшей мере о четырех локациях с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также поврежден торговый центр, к счастью, без пожара.



Сильнее всего в Оболонском районе пострадала жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир с третьего по шестой этаж. В Оболонском районе известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар в многоэтажке уже потушили.

В ГСЧС отметили, что трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

"Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА. Адрес штаба - Оболонский проспект, 32Б", - сообщил Ткаченко.

Фото: на Оболони повреждена многоэтажка (suspilne.media)

Жителей Киева предупредили об обломках вражеских целей. Киевлян просят не приближаться к обломкам и срочно звонить 101.