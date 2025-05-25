СБУ опубликовала эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными

Сегодня прошел очередной этап масштабного обмена в формате "1000 на 1000". Из плена вернулись еще 303 украинца .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в СБУ.

По данным службы безопасности, Зеленский отметил, что эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и было важно реализовать ее полностью.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!", - добавили в службе.