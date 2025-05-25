Обмен "1000 на 1000". В ГУР объяснили отсутствие бойцов "Азова"

Во время обмена пленными в формате "1000 на 1000" не было включено ни одного военного из бригады "Азов". В ГУР объяснили, как формировались списки для обмена.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Мариупольский гарнизон - это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть", - пояснил он.

По словам представителя ГУР, на этот раз процесс происходил в формате взаимных списков, и именно российская сторона самостоятельно передала списки тех, кого готова отдать. Так же, по его словам, сделала и Украина.

Заметим, что сегодня после завершающего этапа обмена в формате "1000 на 1000" командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко отметил, что в масштабном обмене не было ни одного военного из бригады "Азов".

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, что еще 16 мая в Турции на переговорах между Украиной и Россией была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Из-за большого объема процедура началась 23 мая и проходила поэтапно в течение нескольких дней.

Первый этап предусматривал освобождение 390 человек из российского плена - среди них 270 военных и 120 гражданских. В список вошли бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

На второй день Украина вернула 307 защитников, среди которых - 27 воинов из Мариуполя, а также бойцы некоторых других военных подразделений, которые впервые были освобождены.

Сегодня же из плена вернулись еще 303 украинца, включая 70 защитников Мариуполя.

РБК-Украина поделилось эксклюзивными кадрами масштабного обмена пленных, которые опубликовала СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.