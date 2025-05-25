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Атака РФ на Киевщину: количество раненых превысило 30, среди них дети

Киевская область, Воскресенье 25 мая 2025 15:28
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Атака РФ на Киевщину: количество раненых превысило 30, среди них дети Фото: россияне обстреляли Киевскую область (t.me/kyivoda)
Автор: Карина Левицкая

Россия в очередной раз атаковала Киевскую область, в результате чего четыре человека погибли, еще более 30 получили ранения. Среди пострадавших - семеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Четыре человека погибли, еще 31 пострадавших: полиция Киевщины продолжает фиксировать последствия атаки РФ. Среди пострадавших семеро детей. Правоохранители работают на местах событий", - сообщили правоохранители.

Ситуация по районам

В полиции сообщили, что в Обуховском районе произошло возгорание ангара и здания. Во время тушения пожара работники ГСЧС обнаружили тела двух погибших: 57-летнего мужчины и его сожительницы.

На Бучанщине от полученных травм погиб мужчина. Его тело обнаружено под завалами разрушенного дома.

В Фастовском районе во время тушения пожара в одном из домов спасатели обнаружили тело 76-летнего мужчины.

На Белоцерковщине пострадали 5 человек. Среди них две малолетние девочки 10 и 13 лет с термическими ожогами, а также два мужчины и женщина.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Также взрывной волной уничтожено четыре частных дома, повреждено хозяйственное здание, дом и автомобиль.

В Бучанском районе травмированы 14 человек. Среди них двое малолетних мальчиков 10 и 11 лет. Четыре женщины получили ранения, однако не госпитализированы - угрозы их жизни нет.

"24-летний травмированный мужчина доставлен в больницу. Также повреждены 39 частных домов и складские помещения", - сообщили правоохранители.

На Фастовщине пострадали 11 человек. Среди них двое малолетних детей 8 и 13 лет, а также 17-летняя девушка, двое из которых госпитализированы. Повреждения получили двадцать один частных домов, пять автомобилей, гаражные и хозяйственные помещения.

На Вышгородщине повреждены гаражное помещение и автомобиль.

Атака на Киевскую область 25 мая

Напомним, что и ночь на 25 мая российские оккупанты совершили массовую комбинированную атаку на Украину. В результате атаки в частности в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания.

В столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены.

В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

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