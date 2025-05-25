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Украина вернула из российского плена еще 70 защитников Мариуполя

Украина, Воскресенье 25 мая 2025 13:20
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Украина вернула из российского плена еще 70 защитников Мариуполя Фото: из российского плена освободили еще 70 защитников Мариуполя (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Большой обмен Украины и РФ "1000 на 1000" завершился. Из российского плена освободили еще 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Украина на третьем этапе большого обмена освободила 303 воинов. На этот раз освободили представителей ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Это бойцы, которые защищали Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Также сегодня домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

Масштабный обмен пленными

Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, Украина и РФ договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000". Обмен проходил в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.

На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Во второй день большого обмена Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

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