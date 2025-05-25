Россия атакует Украину сразу несколькими типами оружия: что сейчас известно

Россия в ночь на 25 мая атаковала Украину сразу несколькими типами вооружения: запущены дроны, ракеты "Калибр" и ракеты с использованием стратегической авиации.

Что известно о массированной комбинированной атаке - в материале РБК-Украина ниже.

Где объявили тревогу

Вечером 24 мая был зафиксирован запуск дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений.

Уже через несколько минут после этого военные Воздушных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока Украины.

Известно и о пусках с бортов стратегической авиации. Заметим, что по состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Последствия российской атаки

На фоне массированной атаки россиян взрывы были слышны в разных городах Украины.

В частности в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Сумах и Чернигове.

Киев

В Киеве во время российской атаки было зафиксировано падение обломков воздушных целей на фоне вражеской дроновой атаки. В частности, в Голосеевском районе столицы был поврежден жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировано разрушение частного дома.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что на месте падения обломков на дом фиксируют частичное разрушение здания и есть пожар.

Как сообщил впоследствии мэр города Виталий Кличко около двух ночи, в столице медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим "в студенческом общежитии в Голосеевском районе".

Позже по одному обращению к медикам было зафиксировано в Деснянском и Шевченковском районах столицы.

По состоянию на 3:03, количество пострадавших в Киеве возросло до 10.

Харьков

В Харькове в ночь на 25 мая прогремели взрывы, в результате обстрела также начался пожар.

Как позже рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе, по предварительным данным, были "прилеты" в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

Городской голова рассказал, что пострадало гражданское предприятие, а также было "попадание" в офисное здание.

По состоянию на 3:14 известно уже о трех пострадавших, среди которых есть ребенок. По словам городского головы, было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах.

"Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь", - добавил он.

Николаев

В Воздушных силах информировали об ударных БПЛА противника, которые двигались в направлении Николаева. Кроме того, известно и о том, что военные фиксировали вражеские беспилотники над городом.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что после взрывов в городе была вызвана медицинская помощь.

"Есть вызовы "скорой". Службы работают", - сообщил глава ОВА,

На данный момент известно о двух пострадавших. По данным Кима, они госпитализированы.

Чернигов

Около 2 часов ночи военные Воздушных сил Украины сообщили жителям о скоростной цели, которая была зафиксирована на севере Черниговской области.

Уже через несколько минут после этого сообщения начальник Черниговской городской военной администрации сообщил, что в окрестностях города раздались взрывы.

Сумская область

В ночь на 25 мая городской голова Артем Семенихин сообщил, что в Конотопе Сумской области прогремели взрывы.

Через несколько часов местные жители сообщили, что взрывы были слышны и в Сумской области.

Одесса

Поздно вечером 24 мая было в городе были слышны взрывы. В сторону Одессы военные фиксировали движение вражеских ударных беспилотников.

Около 23:00 городской голова Геннадий Труханов заявил, что в Одессе были слышны взрывы.