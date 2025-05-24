В Киеве пожары и пострадавшие, город один за другим атакуют "Шахеды"

Киев в ночь на 24 мая атакуют российские дроны. В столице есть пострадавшие, возникли пожары в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", - сообщил Кличко.

По словам начальника КГВА, в Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.

Другие последствия атаки:

Святошинский район - пожары по нескольким адресам, в частности, горит нежилое помещение. По данным мэра, был вызов медиков;

Соломенский район - предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж дома, горит квартира;

Оболонский район - зафиксировано падение обломка ракеты и других обломков;

Шевченковский - зафиксировано падение обломков.

Количество пострадавших растет

Обновлено в 2:25. Начальник КГВА сообщил, что в Соломенском районе четверо пострадавших. У всех - острая реакция на стресс, без госпитализации.

При этом мэр Киева заявил о шестерых пострадавших, из которых четверо - в Святошинском районе. По его словам, двое пострадавших в Днепровском районе госпитализированы.

Обновлено в 2:37. Кличко сообщил, что количество пострадавших от вражеской атаки возросло до восьми человек. Двое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.