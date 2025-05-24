В Киеве пожары и пострадавшие, город один за другим атакуют "Шахеды"
Киев в ночь на 24 мая атакуют российские дроны. В столице есть пострадавшие, возникли пожары в нескольких районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.
"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", - сообщил Кличко.
По словам начальника КГВА, в Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.
Другие последствия атаки:
- Святошинский район - пожары по нескольким адресам, в частности, горит нежилое помещение. По данным мэра, был вызов медиков;
- Соломенский район - предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж дома, горит квартира;
- Оболонский район - зафиксировано падение обломка ракеты и других обломков;
- Шевченковский - зафиксировано падение обломков.
Количество пострадавших растет
Обновлено в 2:25. Начальник КГВА сообщил, что в Соломенском районе четверо пострадавших. У всех - острая реакция на стресс, без госпитализации.
При этом мэр Киева заявил о шестерых пострадавших, из которых четверо - в Святошинском районе. По его словам, двое пострадавших в Днепровском районе госпитализированы.
Обновлено в 2:37. Кличко сообщил, что количество пострадавших от вражеской атаки возросло до восьми человек. Двое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.
Комбинированный удар по Киеву
Вечером 23 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, а впоследствии и баллистики. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках баллистических ракет в направлении Киева.
По данным КГВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков повреждены 4 авто и окна здания, обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки дронов в Киевской области ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет.
После полуночи 24 мая мэр столицы Кличко сообщил о 20 вражеских БпЛА, которые направляются на Киев. В Киеве снова раздавались взрывы и работала ПВО.
Больше о последствиях российской атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.