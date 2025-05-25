Уставший от политических провалов Маск сосредотачивается на Tesla и SpaceX, - WP

Американский миллиардер Илон Маск отходит от политики и возвращается к технологиям. После волны критики и провалов на политическом фронте он сосредотачивается на развитии Tesla и миссии полета на Марс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным издания, около года назад Маск незаметно созвал несколько республиканских стратегов и доверенных лиц в свою квартиру. Генеральный директор Tesla заявил группе, что избрание Дональда Трампа новым президентом США является важным для будущего страны, и он готов сделать все - и заплатить любую сумму - чтобы это произошло.

Он действительно потратил немало, вложив по меньшей мере 288 миллионов долларов в выборы в США в прошлом году.

Однако, как пишет издание, на этой неделе, после периода жесткой негативной реакции на его политическую деятельность и его компанию по производству электромобилей, он, кажется, подвел черту под всей этой работой.

На чем сосредоточится самый богатый человек мира

WP пишет, что, по данным двух анонимных людей, знакомых с его мнением последних месяцев, политика была центральной для Маска в течение большей части прошлого года, но его последняя одержимость исчезла, превращаясь в разочарование из-за личных расходов и трудностей в достижении результатов.

Источники отметили, что Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции против себя лично или против его компаний, включая случаи насилия на объектах Tesla.

Возвращение к работе над Tesla и SpaceX

Один из источников частно сообщил, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут иметь на политическую систему, и предпочел бы тратить свое время и состояние в другом месте.

Миллиардер сказал, что ему нужно снова обратить внимание на Tesla и SpaceX, две компании, которые получили ему репутацию технологического новатора и где он занимает должность главного исполнительного директора.

Обе сейчас находятся на критическом этапе: производитель электромобилей планирует выпустить полностью автономный автомобиль в июне, а ракетная компания, как ожидается, запустит свою ракету Starship следующего поколения уже на следующей неделе.

Маск также намерен отправить беспилотный флот на Марс в 2026 году, что станет решающим шагом в достижении его многолетней цели - отправить людей на Красную планету.

Результаты его активной работы

Между тем, как пишет издание, результаты его активного участия в делах Вашингтона выглядят в лучшем случае неопределенными. Министерство эффективности управления, которое он возглавлял несколько месяцев, с начала создания поставило целью сэкономить 2 триллиона долларов из бюджета США.

Однако даже его собственные последние оценки в 160 миллиардов долларов на 2026 финансовый год гораздо скромнее и не самые точные.

По данным издания, Маск никогда не ожидал, что его политическое участие будет легким. Во время одной встречи в прошлом году миллиардер признал личный и финансовый риск, на который он шел, поддерживая Трампа, как кандидата в президенты, которому противостоят его преимущественно демократические клиенты.

Популярность Маска резко упала

Еще один потенциальный фактор толчка: популярность Маска резко упала, согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, опубликованному в прошлом месяце.