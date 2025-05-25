Зеленский ударил санкциями по PIN-UP и сыну Богуслаева: кто еще в списках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о ведении персональных санкций. В список вошли сын Богуслаева, соучредители международного бренда (онлайн-казино) Pin-Up и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно статье о санкциях, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
- поддержать внесенные Нацбанком Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
- применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции);
- Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
- Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Против кого введены санкции
Согласно опубликованным документам, в санационный список попали:
- Пунин Дмитрий Геннадьевич (гражданин РФ);
- Банников Иван Александрович (гражданин РФ);
- Матяшов Александр Геннадьевич (гражданин РФ);
- Богуслаев Александр Вячеславович (гражданин Гренады, сын скандально известного бывшего президента "Мотор сичи");
- Дудаев Ахмед Махмудович (гражданин РФ);
- Лалакин Сергей Николаевич (гражданин РФ);
- Михайлов Сергей Анатольевич (гражданин РФ);
- Мосийсчук Игорь Владимирович (гражданин Украины, бывший народный депутат);
- Петров Геннадий Васильевич (гражданин РФ);
- Шапошников Ростислав Сергеевич (гражданин Украины).
Отметим, что первые трое из списка - Пунин, Банников, Матяшов - являются ключевыми фигурами в структуре собственности международного бренда онлайн-казино Pin-Up. Они имеют прямое отношение к компании Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре, которая владеет торговой маркой Pin-Up и контролирует ее деятельность в разных странах, включая Украину.
"(Матяшов Александр Геннадьевич - ред.) совместно с Банниковым Иваном Александровичем и Пуниным Дмитрием Геннадьевичем через ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЕГРПОУ 44130446, организация азартных игр) осуществил маскировку игорного бизнеса бренда "PIN-UP" под украинское происхождение. По факту через подставные компании доход от деятельности направлялись государству-агрессору", - указано на сайте "Миротворец".
Санкции против компаний
Кроме персональных санкций, решением СНБО введены ограничения против:
- ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (страна регистрации - Украина);
- ООО "ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Украина);
- ООО "ТУРБО.ЮА" (Украина);
- ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" (Украина);
- КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кипр);
- ПИПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кипр)
- МОНАК ЛИМИТЕД (Кипр);
- В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кипр);
- Carleta N.V. (Нидерланды).
Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.
Детальнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.
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