В Генштабе раскрыли, на сколько пополнили "обменный фонд" за время Курской операции

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали наступательную операцию в Курской области РФ. За время ее проведения наши военные пополнили "обменный фонд" почти на 1000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также там отметили, что силы обороны Украины в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области.

"Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ", - сказано в публикации.

В Генштабе отметили, что наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция.

"Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны постоянно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами", - говорится в сообщении.

Обмен пленными

Напомним, что 16 мая в Стамбуле между Украиной и Россией прошли прямые переговоры, в ходе которых стороны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

На протяжении трех последних дней - в пятницу, субботу и воскресенье - этот процесс был успешно осуществлен. В частности, сегодня домой вернулись 303 украинских защитника.

"Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", - сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, сегодня представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что завершив обмен в формате "1000 на 1000", Украина уже работает над следующими операциями.

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