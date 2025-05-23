Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)

Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Всего процесс продлится три дня.

Что известно о первом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина .

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина и Россия реализовали первую часть договоренностей об обмене "1000 на 1000".

Фото: 390 украинцев вернули домой из российского плена (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - отметил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает и работает круглосуточно, чтобы украинцы и украинки возвращались домой.

"Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - добавил он.

Кого вернули домой

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули 270 военных и 120 гражданских.



"Это военнослужащие ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил теробороны, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", - добавили там.

Освобожденные воины защищали украинскую территорию на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.



Среди освобожденных три женщины и 387 мужчин. После обмена они пройдут медосмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

По какому критерию формировали списки

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что все органы, которые отвечали за обмен, действовали как единая команда. Они хотели вернуть украинцев из плена как можно быстрее.

"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней", - рассказал чиновник.

Он добавил, что украинские власти продолжат работу над возвращением всех пленных защитников и гражданских.

Как Украина и РФ договорились об обмене в формате "1000 на 1000"

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялась первая за три года встреча украинской и российской делегаций. Во время переговоров была достигнута договоренность об освобождении пленных по формуле "1000 на 1000".

Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил о результатах сразу после завершения встречи. Его российский визави Владимир Мединский также подтвердил договоренность.

Как писал телеканал CNN со ссылкой на турецкого чиновника, данная инициатива по обмену пленными поступила от Турции. По его словам, в тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, Анкара предложила обмен пленными.

После чего началась активная подготовка. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о начале формирования списков для обмена. Между тем СБУ сообщила о подготовительных мероприятиях Объединенного центра координации освобождения пленных.

Среди прочего, готовилась соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации украинских военных.

Как заявлял на брифинге 19 мая президент Владимир Зеленский обмен в формате "1000 на 1000" касается военнопленных. Он отмечал, обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.

"С нашей стороны были сигналы по поводу политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский.

В течение нескольких дней с момента договоренностей Умеров заявил о согласованном пошаговом плане реализации обмена, в котором учтены гуманитарные, безопасности и логистические аспекты.

В четверг, 22 мая стало известно, что Украина передала РФ список для будущего обмена. В Кремле подтвердили, что получили его и отправили собственный список Украине.

Президент Украины в свою очередь заявлял о проверке фамилий по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Позже глава ОП Андрей Ермак подтвердил: украинская сторона завершила все подготовительные мероприятия. Теперь очередь за РФ - реализовать договоренности как можно быстрее.

При этом в России вчера заявили, что процесс обмена в формате "1000 на 1000" может растянуться на несколько дней из-за технических сложностей. Сегодня источники РБК-Украина подтвердили, что он продлится три дня.

Каким был предыдущий обмен пленными

Напомним, что перед этим обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 мая 2025 года. Тогда домой удалось вернуть 205 военных. В целом он был пятый с начала этого года и 64-й с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Среди них были 3 офицера и 202 солдата и сержанта, а именно: представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, Запорожской области и Харьковской, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также среди освобожденных были и защитники из гарнизона Мариуполя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее рассказывал, что ОАЭ сейчас является главным посредником в возвращении украинцев из плена РФ.

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