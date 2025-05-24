РФ ударила по Украине баллистикой и выпустила 250 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Украине, применив одновременно баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник атаковал с разных направлений, главной целью снова стал Киев.

С 20:30 23 мая враг выпустил по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск, а также временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в течение ночи с северного, восточного и южного направлений Россия атаковала 250 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитациями различных типов.

География запусков охватывает Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Миллерово и оккупированный Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все компоненты украинской противовоздушной обороны: истребительная авиация, зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 8:30 утра ВСУ удалось сбить 6 баллистических ракет (все - над Киевом) и обезвредить 245 беспилотников.

Из них 128 были уничтожены огневыми средствами, еще 117 - подавлены системами РЭБ без негативных последствий.

Под обстрел попали Киев, а также Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.