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Зеленский объяснил, за что и против кого ввел три пакета санкций

Воскресенье 25 мая 2025 20:36
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Зеленский объяснил, за что и против кого ввел три пакета санкций Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский вел сегодня в действие три санкционных пакета. Он рассказал, что в них вошли пропагандисты, лица причастные для инвестирования РФ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

В частности, Зеленский дал разъяснения по каждому из санационных пакетов:

  • первый - против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ;
  • второй пакет - это пропагандисты, которые "своей ложью усиливают российские удары по Украине".
  • третий санкционный пакет - против представителей российских мафиозных группировок, "которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним".

"Работаем над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций", - говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал, что сейчас уже готовятся новые санкции. Их направление - физические и юридические лица из РФ и такие, которые "связаны с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим".

"Новые решения СНБО - вскоре", - добавил президент.

Подробно о том, против кого были введены санкции - читайте в материале РБК-Украина.

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