Москва играет на чувствительности. В ГУР объяснили, почему РФ не возвращает "азовцев"
Россия намеренно усложняет возвращение пленных из особо чувствительных категорий. Такую тактику используют как инструмент информационной войны, чтобы посеять раскол среди украинцев.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
"Враг намеренно усложняет возвращение особо чувствительных категорий пленных", - подчеркнул Юсов.
По словам представителя ГУР, цель россиян - вызвать резонанс и недовольство в украинском обществе.
"Даже тему пленных украинцев они пробуют использовать в качестве инструмента для раскола среди украинцев. Впрочем, единство, понимание и выдержка в этом болезненном для каждой украинской семьи вопросе, разрушают планы врага", - отметил Юсов.
Заметим также, что по данным Юсова, в рамках масштабного обмена "1000 на 1000", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными смог освободить пленных из 46 воинских частей Сил безопасности и обороны Украины.
"Впервые за период полномасштабного российского вторжения. Это не только спасенные жизни, но и бесценная информация и надежда, для многих других пленников и их родных, для всей страны. Тишина и ответственность, особенно для тех, кто знает, о чем идет речь, спасут еще тысячи жизней украинцев", - отметил представитель ГУР.
Возвращение "азовцев" из плена
Заметим, что сегодня после завершающего этапа обмена в формате "1000 на 1000" командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко отметил, что в масштабном обмене не было ни одного военного из бригады "Азов".
На что в Главном управлении разведки объяснили, как на этот раз формировались списки для обмена пленными.
Обмен пленными в формате "1000 на 1000"
Напомним, что в пятницу стартовал первый этап самого масштабного обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Он предусматривал освобождение 390 человек: среди них 270 военных и 120 гражданских. В первый день были освобождены бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.
На второй день, а именно в субботу, 24 мая, Украина вернула 307 защитников, среди которых - 27 воинов из Мариуполя, а также бойцы некоторых других военных подразделений, которые были освобождены впервые.
Сегодня, 25 мая, из плена вернулись еще 303 украинца, включая 70 защитников Мариуполя.
РБК-Украина поделилось эксклюзивными кадрами масштабного обмена пленных, которые опубликовала СБУ.
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