Москва играет на чувствительности. В ГУР объяснили, почему РФ не возвращает "азовцев"

"Враг намеренно усложняет возвращение особо чувствительных категорий пленных", - подчеркнул Юсов.

По словам представителя ГУР, цель россиян - вызвать резонанс и недовольство в украинском обществе.

"Даже тему пленных украинцев они пробуют использовать в качестве инструмента для раскола среди украинцев. Впрочем, единство, понимание и выдержка в этом болезненном для каждой украинской семьи вопросе, разрушают планы врага", - отметил Юсов.

Заметим также, что по данным Юсова, в рамках масштабного обмена "1000 на 1000", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными смог освободить пленных из 46 воинских частей Сил безопасности и обороны Украины.

"Впервые за период полномасштабного российского вторжения. Это не только спасенные жизни, но и бесценная информация и надежда, для многих других пленников и их родных, для всей страны. Тишина и ответственность, особенно для тех, кто знает, о чем идет речь, спасут еще тысячи жизней украинцев", - отметил представитель ГУР.