В Киеве проблемы со светом, а в РФ поражена нефтебаза и другие объекты: новости за выходные

Проблемы со светом в Киеве и других городах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых громадах ситуация со светом и теплом по-прежнему тяжелая. Еще больших проблем доставляет жесткая зимняя погода.

К вечеру субботы в Киеве, энергетики за сутки восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В воскресенье в столице были много точечных аварий в сети.

В понедельник 12 января в Киеве продолжат действовать графики отключений света. Однако в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу до сих пор введены экстренные отключения.

На левом берегу Киева по-прежнему не работает электротранспорт. Маршруты трамваев и троллейбусов снова дублируют автобусы.

В России атакованы нефтебаза и другие объекты

В ночь на 10 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ. На временно оккупированной Запорожской области поражен складе дронов, а в районе Покровска на Донбассе пункт управления дронами.

На следующий день в Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны поразили три буровые установки РФ корпорации "Лукойл" в Каспийском море.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с временным и.о. главы СБУ Евгением Хмарой. Есть результаты спецопераций и согласованы новые.

Кадровые перестановки продолжаются

Владимир Зеленский ожидает голосование за назначения Михаила Федорова на пост главы Минобороны уже на этой неделе.

В Офисе президента была проведена встреча с кандидатом на должность министра юстиции - народным депутатом Денисом Масловым.

Протесты в Иране и планы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помощь народу Ирана, который борется за свободу.

Иран предупредил США, что любая атака со стороны Америки приведет к тому, что Тегеран нанесет ответный удар.

По данным CNN, Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране после того, как количество погибших во время протестов начало расти.

Скандал с чат-ботом Маска

На выходных Малайзия и Индонезия первыми в мире закрыли доступ к чат-боту Grok Илона Маска. Причиной стала генерация контекста сексуального характера.

По данным GB News, Британия провела переговоры с Канадой и Австралией и возможном запрете соцсети Х по аналогичной причине.

Словакия уходит, Британия помогает

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши подтвердили единую позицию относительно непредоставления военной помощи Украине.

Британия подтвердила планы разработать и передать Украине баллистические ракеты проекта Nightfall. Известно, что ракета несет 200-килограммовую боевую часть и способна поражать цели на расстоянии до 500 километров от точки запуска.