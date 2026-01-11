Иран угрожает ударить по военным США и Израиля в случае атаки Вашингтона

Иран предупредил Соединенные Штаты Америки, что любая атака США приведет к тому, что Тегеран нанесет ответный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф заявил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если Америка нанесёт удар по Исламской Республике, как угрожал президент Дональд Трамп.

Он пригрозил США в тот момент, когда законодатели бросились к трибуне в иранском парламенте, выкрикивая: "Смерть Америке!". Иранское государственное телевидение транслировало заседание парламента в прямом эфире.

Калибаф, сторонник жесткой линии, который в прошлом баллотировался на пост президента, выразил благодарность полиции и иранской парамилитарной Революционной гвардии за то, что они "выстояли" во время протестов.

Далее он непосредственно угрожал Израилю, который назвал "оккупированной территорией", и американским военным.

"В случае нападения на Иран, как оккупированная территория, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе станут нашими законными целями. Мы не считаем, что должны ограничиваться реагированием после действия, и будем действовать на основе любых объективных признаков угрозы", - сказал спикер парламента, намекая на превентивный удар.