Долетят до Москвы: Британия разработает первые баллистические ракеты Nightfall для Украины

Великобритания подтвердила планы разработать и передать Украине баллистические ракеты проекта Nightfall. Эта ракета несет 200-килограммовую боевую часть и способна поражать цели на расстоянии до 500 километров от точки запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail и The Sun .

Отмечается, что сейчас министерство обороны Великобритании ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет. Сумма контракта составляет 9 миллионов фунтов стерлингов.

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время недавнего визита в Киев подтвердил планы разработать и передать Украине баллистические ракеты Nightfall, которые в перспективе могут достичь Москвы с украинской территории. По его словам, Украина должна иметь возможность не только защищаться от атак РФ, но и бить в ответ.

При этом Гили вспомнил, как его поезд вынужден был сделать экстренную остановку из-за атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 9 января. Тогда четыре человека в Киеве погибли из-за российского ракетного удара.

"Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые атаковали украинцев при температуре ниже нуля. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, которым они будут сопротивляться", - сказал Гили .

Ракеты Nightfall: что известно о британском проекте

Впервые о планах Британии разработать баллистические ракеты Nightfall стало известно в середине 2025 года. Уже тогда британское правительство начало поиск фирм, которые способны в срок от 9 до 12 месяцев предоставить проект и первые ракеты для испытаний. При этом у военных был список требований для новой ракеты:

Минимальная дальность полета - от 600 км;

Минимальная нагрузка - от 300 кг;

Платформа - мобильная пусковая установка с минимум двумя ракетами, готовыми к старту;

Время подготовки ракеты - 10 минут, время пуска ракет - 15 минут, сворачивание установки - 5 минут;

Стоимость ракеты - не более 500 тысяч фунтов стерлингов;

Отдельно - способность разработчика обеспечить изготовление не менее 10 ракет в месяц.

В декабре 2025 года государственный британский медиаресурс BidStars опубликовал официальный тендер на разработку ракеты. В тендере было сказано, что Великобритания хочет в короткие сроки получить ракету с дальностью полета более 500 км и массой боевой части не менее 200 килограммов.