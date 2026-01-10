ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые

Украина, Суббота 10 января 2026 15:21
UA EN RU
Зеленский: есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые Фото: президент Украины Владимир Зеленский и врио главы СБУ Евгений Хмара (Зеленский / Telegram)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. По его словам, есть результаты спецопераций, а также будут новые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Зеленский подчеркнул важность того момента, что боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине.

"Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы", - отметил он.

Зеленский добавил, что СБУ не менее активно действует и на внутреннем фронте. Сотрудники Службы противодействуют диверсиям РФ, блокируют коллаборационистскую деятельность и работу российских структур.

"Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине!", - написал президент.

Фото: Зеленский / Telegram

Напомним, что Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности председателя. Им назначили генерал-майора, руководителя ЦСО "А" СБУ Евгения Хмару.

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Представление на его увольнение 9 января поступило в Раду. Сам Малюк он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Евгений Хмара - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка