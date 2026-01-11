ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве много точечных аварий в сети: возможны длительные отключения света

Воскресенье 11 января 2026 18:45
UA EN RU
В Киеве много точечных аварий в сети: возможны длительные отключения света Фото: украинцев призвали включать мощные приборы по очереди (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье в Киеве, 11 января, из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий. Сейчас для восстановления света применены все доступные ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании объяснили, что в связи с этими авариями отсутствие света у части киевлян может быть длительным.

"По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", - говорится в сообщении.

Также в ДТЭК рассказали, что по состоянию на сейчас применены все доступные ресурсы. В частности, 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом.

Кроме того, в компании обратились к украинцам с определенной просьбой.

"Просим вашей помощи, когда электричество появляется, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему. Спасибо за терпение и поддержку", - резюмировали в ДТЭК.

Ситуация с энергетикой в Киеве

Напомним, в ночь на 9 января Россия в очередной раз осуществила комбинированную атаку на Киев. На столицу летели дроны и ракеты различного типа. Под удар, кроме жилых домов, снова попали энергообъекты.

В результате этого в столице наблюдались перебои с теплом и водой, а утром в ДТЭК сообщили, что в столице введены экстренные отключения света.

Вчера, 10 января, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов в Киеве. Там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

К слову, вчера в ДТЭК анонсировали, что сегодня, 11 января, в столице продолжат действовать графики отключений света. Но добавили, что на левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах - до сих пор действуют экстренные отключения.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, ситуация со светом в Киеве улучшится ориентировочно до четверга, 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Отключения света Блэкаут
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка