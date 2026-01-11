В Киеве много точечных аварий в сети: возможны длительные отключения света
В воскресенье в Киеве, 11 января, из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий. Сейчас для восстановления света применены все доступные ресурсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании объяснили, что в связи с этими авариями отсутствие света у части киевлян может быть длительным.
"По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений. Мы видим каждое из них и делаем все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом", - говорится в сообщении.
Также в ДТЭК рассказали, что по состоянию на сейчас применены все доступные ресурсы. В частности, 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом.
Кроме того, в компании обратились к украинцам с определенной просьбой.
"Просим вашей помощи, когда электричество появляется, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему. Спасибо за терпение и поддержку", - резюмировали в ДТЭК.
Ситуация с энергетикой в Киеве
Напомним, в ночь на 9 января Россия в очередной раз осуществила комбинированную атаку на Киев. На столицу летели дроны и ракеты различного типа. Под удар, кроме жилых домов, снова попали энергообъекты.
В результате этого в столице наблюдались перебои с теплом и водой, а утром в ДТЭК сообщили, что в столице введены экстренные отключения света.
Вчера, 10 января, в Министерстве энергетики Украины рассказали, что за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов в Киеве. Там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.
К слову, вчера в ДТЭК анонсировали, что сегодня, 11 января, в столице продолжат действовать графики отключений света. Но добавили, что на левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах - до сих пор действуют экстренные отключения.
Также мы писали, что по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, ситуация со светом в Киеве улучшится ориентировочно до четверга, 15 января.