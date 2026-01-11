ua en ru
Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Маска Grok: в чем причина

Воскресенье 11 января 2026 22:04
Малайзия и Индонезия заблокировали чат-бот Маска Grok: в чем причина Фото: причиной блокировки стало создание изображений обнаженных женщин и детей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В минувшие выходные Индонезия и Малайзия ограничили доступ к чат-боту Grok AI Илона Маска. Эти страны стали первыми, запретившими систему искусственного интеллекта из-за генерации ею контента сексуального характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В субботу Министерство связи и цифровых технологий Индонезии заявило, что вводит временный запрет на использование Grok с целью "защиты женщин, детей и всего общества от риска распространения фейкового порнографического контента, созданного с использованием технологий ИИ".

Кроме того, министерство обратилось к соцсети Х с просьбой немедленно предоставить разъяснения по этому вопросу.

"Правительство рассматривает использование дипфейков для демонстрации сексуальных практик без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и национальной безопасности в цифровом пространстве", - заявила министр связи и цифровых технологий Меутья Хафид.

В воскресенье малайзийский интернет-регулятор тоже заявил, что ограничивает доступ к Grok до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты.

Также малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа добавила, что направила уведомления компаниям Х Corp. и xAI LLC с требованием предотвратить создание контекста с помощью ИИ, который может противоречить малазийскому законодательству. Однако ответы компаний не устранили присущие инструменту ИИ риски.

В ответ по поводу блокировки в Индонезии от Grok последовала реакция.

"Приносим извинения за неудобства. Мы работаем над решением этой проблемы", - написал чат-бот в соцсети Х.

Решение стран Юго-Восточной Азии последовало за тем, как компания хAI Маска, которая владеет сервисом Grok, решила в пятницу ограничить функцию генерации изображений для большинства пользователей Х после того, как инструмент ИИ вызвал широкое осуждение за создание изображений обнаженных женщин и детей.

Теперь пользователям требуется платная подписка для генерации и редактирования изображений. Изначально это функции были доступны в соцсети Х совершенно бесплатно, но с ежедневными ограничениями.

Правительство Индии, которое ранее тоже выразило обеспокоенность по поводу функций инструмента ИИ, получило от Х завершения в том, что оно будет соблюдать местные законы касаемо непристойного контента. В СМИ писали, что было заблокировано около 3500 единиц контента и удалено более 600 учетных записей.

Где еще могут быть блокировки

Напомним, сегодня издание GB News сообщила, что Британия провела переговоры с Канадой и Австралией о возможном запрете соцсети Х. Причиной как раз является чат-бот Grok и скандал, который возник на днях.

По данным издания, Австралия и Канада разделяют позицию Британии. В то же время в США пригрозили санкциями британскому премьер-министру Киру Стармеру и его стране, если соцсеть Х заблокируют.

Что известно о чат-боте Grok и чем он отличается от ChatGPT - читайте в материале РБК-Украина.

