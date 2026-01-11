Зеленский о восстановлении энергетики: есть громады, где ситуация чрезвычайно сложная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых громадах ситуация со светом и теплом чрезвычайно тяжелая. Кроме того, жесткая зимняя погода добавляет сложностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Он проинформировал, сегодня весь день поступают отчеты от премьер-министра Украины Юлии Свириденко, чиновников и офиса по ситуации в регионах. Главные темы - это восстановительные работы, электричество и отопление.

"Есть громады, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в части городов и сел приграничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который произошел позавчера. Главная задача - восстановить энергообеспечение всех домов", - сказал президент.

Зеленский добавил, что в Киевской области работают почти 200 ремонтных бригад, а также активно помогают ГСЧС Украины. Наиболее сложная ситуация - в Броварах, Василькове, Фастове и Борисполе. По его словам, уже много сделано, но до сих пор значительное количество семей без света.

Также президент рассказал, что во всех регионах Украины развернуты пункты несокрушимости, привлечены силы "Укрзализныци", "Нафтогаза" и других украинских государственных компаний.

"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донетчина - везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи", - заявил украинской лидер.

Глава государства отметил, что сложностей добавляет и жесткая зимняя погода. Поэтому именно так непросто, и именно такой погодой пытаются воспользоваться россияне.